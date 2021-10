Caen. Sept blessés dont quatre enfants dans un accident sur le périphérique

La circulation sur le périphérique de Caen a été perturbée en fin de matinée ce vendredi 16 juillet. Vers 11h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un accident sur le périphérique intérieur au niveau de l'échangeur du Chemin Vert.

Bilan : sept personnes dont quatre enfants ont été blessées. Deux femmes de 30 et 31 ans, un homme de 31 ans mais aussi trois jeunes filles âgées de 2, 8 et 11 ans ainsi qu'un jeune garçon de 4 ans. Ils ont tous été transportés en urgence au CHU de Caen. L'intervention a nécessité la mobilisation de seize pompiers venant des centres de secours de Caen et d'Ouistreham. La police nationale était aussi sur place. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.