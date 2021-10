Football. Coupe de France : les matchs du 1er tour connus

318 équipes Normandes feront leur entrée dans la reine des compétitions nationales, samedi 21 et dimanche 22 août. Les 159 matchs du 1er tour de cette édition 2021-2022 ont été dévoilés. Il marquera pour la totalité des équipes participantes le début officiel de la saison de football. Six tours intrarégionaux seront disputés d'ici la fin octobre et ainsi six équipes amateurs de la région rejoindront les trois formations professionnelles de la région (SM Caen, Le Havre AC et l'US Quevilly Rouen Métropole) au 1er tour national, début novembre. En attendant nombreux sont les "petits clubs" à vouloir atteindre une première étape, celle du 4e tour, synonyme de maillots à l'effigie de la compétition souvent très prisés par les amateurs de ballon rond.