Calvados. Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu en visite ce vendredi

Deux ministres sont en déplacement dans le Calvados ce vendredi 16 juillet. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et Roxana Maracineanu, ministre des sports, sont attendus à Ouistreham vers 9h30. Ils seront accueillis par les équipes du centre "Les Marines" et rencontreront les représentants de la ligue de l'enseignement. Leur déplacement se poursuivra sur la plage. Différentes activités leur seront présentées dans le cadre du dispositif Vacances apprenantes : tchoukball, cerf-volant, land art, char à voile, initiation au volley assis. Aux alentours de midi, les deux ministres poursuivront leur visite à Caen où ils devraient échanger avec des jeunes volontaires du Service national universel (SNU) à la préfecture du Calvados. Puis, direction Thaon, au nord de Caen. Leur sera présentée la "colo apprenante" de l'association UNCMT au Moulin de Barbières.

