Seine-Maritime. Maire de Barentin et ancien député, Christophe Bouillon quitte les instances du PS

C'est par un communiqué transmis à la presse, jeudi 15 juillet, que Christophe Bouillon officialise son retrait des instances Parti socialiste. L'actuel maire de Barentin et président de la communauté de communes Caux Austreberthe a adressé un courrier aux deux représentants du PS : Nicolas Rouly, le premier secrétaire fédéral en Seine-Maritime et Olivier Faure, le premier secrétaire national du parti.

"Attaché aux valeurs de gauche"

"Je ne me retrouve plus aujourd'hui dans les choix stratégiques, les orientations politiques et les alliances décidés au plus haut niveau", explique Christophe Bouillon qui ajoute rester "profondément attaché aux valeurs de gauche".

C'est dans les années 80 qu'il adhère au Parti socialiste et devient, en 1997, premier secrétaire fédéral du PS en Seine-Maritime puis il est élu maire de Canteleu en 2001 et rejoint ensuite l'Assemblée nationale. "Ce n'est donc pas une décision facile à prendre", souligne Christophe Bouillon.

Lors des dernières élections municipales, il devient maire de Barentin et quitte son siège de député socialiste.