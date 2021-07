Seine-Maritime. Deux amis se voient remettre 8,5 millions d'euros gagnés au Loto

"Et pourquoi pas nous ?" C'est la phrase échangée par deux amis "qui se côtoient depuis 45 ans [...] autour d'un bon repas", narre la Française des jeux dans un communiqué publié mardi 13 juillet. Ces deux compères ont ainsi validé une grille pour le jackpot des 45 ans du Loto, samedi 29 mai, à la maison de la presse de Luneray.

Une simple grille flash

Et la résultat tombe : ils remportent 8,5 millions d'euros. C'est en fait un jackpot de 17 millions d'euros qui était en jeu et qui a été divisé avec d'autres gagnants situés dans l'Aude.

"Au cours du déjeuner, nous avons partagé nos projets respectifs. Nous sommes arrivés à la même conclusion : il nous faudrait un coup de pouce du destin pour les concrétiser", raconte l'un des gagnants seinomarins, cité par la Française des jeux et souhaitant garder l'anonymat.

Les deux amis ont donc décidé de jouer au Loto ensemble pour la première fois et valident une grille flash. "Trois semaines plus tard, ils retrouvent le reçu posé sur un meuble", poursuit le communiqué qui cite les gagnants : "Nous avons regardé les résultats sur Internet et nous avons eu du mal à en croire nos yeux. Nous avions gagné le jackpot !"