Seine-Maritime. Enigma, l'application qui permet d'explorer Dieppe à la manière d'un jeu vidéo

"Faire découvrir la ville différemment", c'est l'envie qui a poussé le développeur Vincent Salaün, gérant du studio de jeux vidéo Norseman Interactive et son collègue Pierre Layet à proposer des visites en réalité augmentée. Sollicité par l'association culturelle PIX3L, Vincent Salaün participe au projet organisé à Dieppe en partenariat avec la Maison Jacques-Prévert : "J'ai dessiné le parcours avec un groupe d'enfants de 8 à 12 ans et nous avons élaboré des énigmes".

Stimuler l'attention aux détails

"Le parcours commence aux Tourelles, en contrebas du château de Dieppe. Il s'agit d'une porte construite au XVe siècle, l'une des sept qui entouraient anciennement la ville." Il vous mène ensuite de l'Église Saint-Rémy jusqu'à la Grande rue de Dieppe, qui abrite les énigmes du Puits-Salé et de la fontaine de Sauqueville : "Elle est peu connue car située dans une impasse : il faut être un peu curieux pour la découvrir". Le jeu arrive à son terme à la maison Miffant, la plus vieille bâtisse de la ville. Demeurez attentifs tout au long de l'itinéraire, afin de trouver les dates, noms ou inscriptions dissimulés dans votre environnement.

Certaines étapes nécessitent d'observer le paysage en utilisant le mode appareil photo : "Il y a par exemple une étape où la moitié d'un tableau impressionniste du port de Dieppe s'affiche sur l'application, et l'objectif est de compléter l'image en trouvant le point de vue duquel ce tableau a été peint". Vincent Salaün poursuit : "On utilise beaucoup le contexte, l'histoire et les anecdotes peu connues sur les différents lieux pour créer nos énigmes. Paradoxalement, les applications comme Enigma permettent de sortir les gens de leur téléphone. Le but est de leur faire découvrir ou redécouvrir la ville". En plus d'être ludique, le concept Dieppe Enigma offre donc un excellent moyen de rafraîchir ou d'enrichir ses connaissances historiques.