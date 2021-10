Seine-Maritime. Les bons plans pour profiter des bibliothèques rouennaises

Accéder à plus de 200 000 livres ! C'est possible grâce au réseau des sept bibliothèques municipales de la ville de Rouen. Elles sont installées partout, des Hauts-de-Rouen en passant par le centre piéton et la rive gauche.

Surtout, emprunter ou lire sur place est gratuit pour tous les Rouennais. Il est possible d'emprunter un livre dans une bibliothèque et de le rendre dans une autre. Pour les habitants d'autres communes, les inscriptions sont à 9 € pour les étudiants qui ne sont pas domiciliés à Rouen et 17,50 € pour tous les autres.

La Ville propose aussi une bibliothèque virtuelle (sur rnbi.rouen.fr) permettant d'accéder à des documents rares ou plus spécialisés n'étant pas dans les rayonnages.