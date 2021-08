À découvrir dans la Métropole de Rouen. Les meilleurs endroits où se balader à vélo

Les deux-roues sont de plus en plus nombreux à circuler à travers la Métropole de Rouen. Beaucoup utilisent désormais le vélo pour se rendre au travail, aller chercher leurs enfants ou faire les courses. Il reste aussi un bon moyen de se balader dans l'agglomération et d'emprunter des chemins qui ne sont pas toujours connus.

Découvrir autrement le territoire

La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois itinéraires à parcourir dans l'agglomération. Au bord de l'eau ou bien au cœur de la nature, ces itinéraires aménagés permettent de découvrir autrement le territoire en circulant à son rythme, à l'écart des voitures et autres camions. Le long du Cailly, pour descendre de Malaunay vers Rouen, au fil du Robec pour rejoindre Darnétal ou bien le long de la Seine à vélo le temps d'un week-end.

Ces voies cyclables vont d'ailleurs continuer à se multiplier puisque chaque année, la Métropole ambitionne de créer 20 km de nouvelles pistes. Autant dire qu'il y aura bien d'autres trajets à parcourir avec votre vélo !

Des nouveautés à voir le long du Cailly

La balade du Cailly profite de nouveaux aménagements à découvrir à vélo. Les berges ont été récemment aménagées sur la commune de Maromme. À terme, l'itinéraire devrait faire 14 km le long du cours d'eau. En attendant, le cheminement piéton et vélo s'aménage entre Malaunay et Rouen avec une nouvelle section ouverte à Maromme. Une promenade à l'écart des voitures, agréable à parcourir.

L'incontournable promenade du Robec

L'itinéraire le long du Robec est bien connu mais reste très prisé des promeneurs. Un parcours bucolique accessible à tous grâce à de nombreux aménagements. Près de 3 km de balade entre Rouen et Darnétal. Le chemin, au milieu de la végétation, permet de se couper de la ville tout en restant dans un milieu très urbain. L'occasion de découvrir aussi quelques-uns des anciens moulins qui étaient très nombreux le long du cours d'eau.

La balade le long du Robec est bien aménagée pour y circuler à vélo ou à pied. -

Emprunter une partie de la Seine à vélo

L'itinéraire de la Seine à vélo s'étend sur 400 km entre Paris et l'estuaire du fleuve. Le tracé passe notamment par Rouen. L'occasion d'en sillonner une partie. Si le trajet du sud de l'agglomération jusqu'à Rouen n'est pas le plus bucolique car il emprunte des axes routiers, l'itinéraire de la Seine à vélo vaut la peine d'être emprunté de Sahurs à Jumièges. Une belle balade dans la nature au cœur des boucles de la Seine.

À Sahurs, il faut admirer le village d'en face, La Bouille, que l'on peut rejoindre grâce au bac. -