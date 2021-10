Orne. Le département veut gérer le passage de la RN12 à 2x2 voies

Lors de sa session plénière du mardi 13 juillet, le Conseil départemental de l'Orne a voté à l'unanimité une délibération qui l'autorise à demander le transfert de la gestion de la route nationale 12, de l'État au département.

Cette option est rendue possible par le prochain vote de la "loi 3DS", et notamment son article 8 qui devrait permettre le possible transfert aux départements, de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les routes nationales. Concrètement, il s'agirait de passer la RN12 à 2x2 voies entre Paris et Pré-en-Pail, un "axe vital pour l'économie de l'Orne" a souligné le président Christophe de Balorre. "L'État nous désole depuis des années par son immobilisme, c'est le seul moyen de faire bouger les lignes." Cette décision a été qualifiée de "très bonne" par le conseiller Joaquim Puyeo au nom de la minorité. Le Conseil départemental de l'Orne qui estime ce projet à 150 millions d'euros est soutenu par la région Normandie, mené en concertation avec les départements de l'Eure et de la Mayenne, qui sont également concernés par ce tracé.