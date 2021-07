Argentan. Loin de la mer, on pratique le beach-volley

Alors que les prévisionnistes Météo promettent le retour du soleil pour cette fin de semaine, Argentan prend (presque) des airs de Copacabana. Une surface de sable a été aménagée à l'extérieur du centre aquatique et même si on est loin de la plage, on y pratique régulièrement le beach-volley. Cette discipline Olympique est pratiquée ici pour le loisir des adultes, notamment à la fin de la saison de volley en salle. Mais aussi, "chaque jeudi, pour des initiations à destination des plus jeunes dans le cadre des tickets-sports", explique Jean-Paul Alexandre, qui est entraîneur au Patronage Laïc d'Argentan. Un tournoi pour les jeunes doit être organisé à la fin de leur initiation. Le maître-mot, c'est le "fun", comme à la plage.