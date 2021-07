Fin de mission pour le chef des forces américaines et étrangères en Afghanistan

Au QG fortifié des forces étrangères à Kaboul, le général Miller, qui commandait depuis septembre 2018 les forces de la coalition en Afghanistan, a transmis le commandement des forces américaines dans le pays au général Kenneth McKenzie, chef du Commandement central de l'armée américaine (Centcom).

Basé aux Etats-Unis, le Centcom supervise les activités militaires américaines dans 20 pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale et du Sud, dont l'Afghanistan.

Ce passage de flambeau est l'une des dernières étapes avant le départ définitif d'Afghanistan des troupes étrangères, censé se terminer d'ici fin août.

Environ 2.500 soldats américains - et 7.000 d'autres pays - étaient présents en Afghanistan lorsqu'ils ont entamé début mai leur retrait.

Le retrait américain est achevé à plus de 90%, a annoncé début juillet l'armée américaine. Les contingents allemand (environ 1.100 hommes, le plus important après celui des États-Unis) et italien (environ 900 hommes) ont déjà quitté l'Afghanistan, et "la plupart" des 750 soldats britanniques ont regagné leur pays, selon leur Premier ministre Boris Johnson.

"Changement de posture"

Ce retrait mettra fin à 20 ans d'intervention d'une coalition menée par les États-Unis et entrée en Afghanistan en octobre 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, après le refus du régime taliban de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, à qui il donnait asile.

Il intervient en pleine offensive tous azimuts des talibans, qui leur a permis de s'emparer de vastes portions de territoire face à une armée afghane désormais privée du crucial soutien aérien américain et qui n'a que peu résisté.

"Nous gardons une posture protectrice qui nous permettra (...) de soutenir les forces de sécurité, le peuple et le gouvernement afghans et, enfin, d'empêcher l'Afghanistan de redevenir un refuge pour le terrorisme", a assuré le général McKenzie. "Nous le ferons depuis des bases hors d'Afghanistan, ce qui traduit un changement de posture, mais pas un changement dans notre résolution à soutenir nos partenaires".

Ces deux derniers mois, les insurgés ont conquis de nombreux districts ruraux, l'armée afghane ne contrôlant plus essentiellement que les grandes villes et les principaux axes routiers.

Plusieurs districts de provinces voisines de Kaboul sont récemment tombés aux mains des talibans, faisant craindre qu'ils n'attaquent prochainement la capitale.

Le général Miller a rappelé avoir eu l'occasion de parler aux talibans: "Je leur ai dit qu'il était important que les belligérants mettent en place les conditions pour un règlement pacifique et politique". "Et je redis aux talibans (...) que la violence actuelle va contre la volonté du peuple afghan".

Pourparlers bloqués

Lundi, des combats se sont poursuivis dans plusieurs provinces, notamment celles méridionales de Kandahar - bastion historique des talibans -, Helmand et Nimroz.

"Nous avons accueilli 114 civils blessés dans les combats ces deux derniers jours", selon Daud Farhad, directeur du principal hôpital de Kandahar, capitale de la province du même nom. "Ils ont besoin de sang".

Le 10 juillet, les talibans ont affirmé contrôler 85% du pays, chiffre impossible à vérifier de manière indépendante et fermement démenti par les autorités afghanes.

"Je rejette fermement ce chiffre (...) ce n'est absolument pas vrai", a déclaré dimanche le porte-parole des forces afghanes de sécurité, Ajmal Omar Shinwari, assurant que les talibans "ne sont présents que dans des zones restreintes" sans donner d'autre chiffre.

Si le chiffre avancé par les talibans est vrai, "pourquoi leurs dirigeants vivent-ils en paix et dans l'opulence au Pakistan?", a lancé lundi Fawad Aman, porte-parole du ministère de la Défense. "Pourquoi ne transfèrent-ils pas" leurs centres de décision "dans les territoires sous leur contrôle en Afghanistan?".

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a rejeté "la propagande" et "les inventions" des autorités afghanes. Dimanche, les insurgés ont affirmé avoir "étendu leur contrôle sur de nouvelles zones du pays", mais "rester engagés en faveur d'un processus de dialogue".

Néanmoins, les pourparlers engagés à Doha entre le gouvernement afghan et les talibans sont au point mort.