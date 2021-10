Rouen. Pratiquer une activité dans les Maisons des jeunes et de la culture

L'adhésion à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) concernée est obligatoire pour pouvoir participer aux activités. Mais les tarifs sont bien souvent plus abordables que dans des structures privées.

Des structures associatives

À Rouen, la MJC Rive gauche et la MJC Grieu proposent de nombreux cours pour enfants ou pour adultes et dans bien des domaines différents : danse, boxe, sophrologie, yoga, etc. Il faut prévoir entre 100 et 200 euros environ sur une année pour participer aux séances qui sont généralement hebdomadaires.

L'occasion aussi de réaliser des activités en groupe et de bénéficier des conseils de professionnels pour améliorer sa pratique.