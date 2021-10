À découvrir du côté de Rouen. Les lieux de loisirs indoor les plus originaux

Évidemment, les escape game et les laser game restent des incontournables pour s'amuser en famille, entre amis ou même entre collègues. Sans oublier les vastes parcs de jeux pour enfants ou même les bowlings !

Mais pour changer les habitudes et s'essayer à d'autres types de loisirs en intérieur, de nouvelles structures se sont développées dans l'agglomération rouennaise : escalade de bloc, lancer de hache et arène de sports virtuels en sont quelques exemples.

Pour tous les goûts

Ces lieux ont l'avantage de s'adresser à tous : sportif ou non, jeune ou adulte. Quelques dizaines de minutes permettent de comprendre le fonctionnement et les règles pour passer ensuite un bon moment ensemble pendant une heure ou plus.

La rédaction de Tendance Ouest propose ici une sélection de trois lieux indoor originaux. Il en existe bien sûr de nombreux autres dans l'agglomération rouennaise que nous vous invitons à découvrir également.

De l'escalade en salle sur des blocs

Dans l'agglomération, deux salles sont spécialisées dans l'escalade de bloc. Elles s'adressent à tous, qu'importe le niveau de pratique et l'âge. Avec Kern'Up à Sotteville et Arkose à Rouen, tous ceux qui ont envie de s'initier à l'escalade de bloc ont le choix. L'occasion de découvrir un loisir sportif original pour les enfants et les adultes. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'escalade pour se lancer !

Le lancer de hache attire les curieux

L'Hachez vous est le premier lieu dédié entièrement au lancer de hache à Rouen. Un loisir insolite qui nécessite quand même de l'attention et de la rigueur. Lancer une hache sur une cible située à quelques mètres devant vous ? Si ça paraît simple sur le papier, la discipline nécessite une certaine prise en main mais qu'importe, c'est l'occasion de passer un bon moment et de se prendre, l'espace d'un instant, pour un Viking !

Le premier lieu dédié entièrement au lancer de hache à Rouen est installé à proximité des Docks 76.

Une arène pour jouer virtuellement

EVA a ouvert l'une de ses arènes de jeux virtuels à Mont-Saint-Aignan. L'occasion d'une immersion totale dans des jeux de combat ou sportifs selon les envies. Chaque participant est muni d'un casque de réalité virtuelle, d'un ordinateur en sac à dos et d'une arme connectée. Il se déplace ensuite librement au sein de l'arène de 450 m2. Les sportifs peuvent s'essayer aussi à de l'e-sport. Boisson et snack sont également à disposition.

Le joueur est équipé d'un sac à dos et d'un casque de réalité virtuelle pour évoluer dans l'arène. - EVA