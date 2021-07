Seine-Maritime. Une voiture fait plusieurs tonneaux sur l'A28, deux blessés

Les sapeurs-pompiers ont été appelés, samedi 10 juillet peu avant 19 heures, pour un accident de la circulation sur l'autoroute A28, en direction d'Abbeville, au niveau de l'aire de Bosc-Mesnil. Une voiture a fait plusieurs tonneaux avec deux personnes à l'intérieur.

L'une d'elles était piégée dans le véhicule et a été désincarcérée. Au total, les deux personnes ont été légèrement blessées et transportées au CHU de Rouen avec une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation. 11 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place.