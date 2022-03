Entrepreneuriat. Le Big tour débarque en Normandie, animations et concert au programme

Du mardi 20 au vendredi 23 juillet, le Big Tour fait une halte par la Normandie : mardi à Dieppe (Seine-Maritime), mercredi à Fécamp, jeudi à Merville-Franceville (Calvados) et vendredi à Trouville-sur-Mer. L'événement est organisé par BpiFrance, la banque d'investissement pour les entreprises. Il s'agit de la deuxième édition de cette tournée de l'été, partout en France (24 dates), qui a pour vocation de promouvoir tout le savoir-faire entrepreneurial français en matière d'industrie, d'innovation et de technologie. La tournée veut mettre en avant la French Fab, la French Tech, la French Touch et le climat. Il s'agit de montrer au public que tout est possible, que tout le monde peut entreprendre.

Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp, accueille le Big Tour Impossible de lire le son.

Chaque date s'articule autour de trois rendez-vous. De 15 h 30 à 17 heures, une émission donne la parole à des entrepreneurs dynamiques de la ville du jour. Le tout est diffusé sur bigtour.fr et sur les réseaux sociaux de BpiFrance. De 17 heures à 20 heures, un village est ouvert au public. Des animations sont proposées, de la réalité virtuelle pour conduire un camion ou une grue, voyager dans l'espace, découvrir les nouvelles énergies, comprendre les enjeux climatiques, imprimer en 3D ou trier ses déchets. L'événement se termine par un grand concert gratuit de 21 heures à 23 heures avec Jérémy Frérot, Gwendal Marimoutou (Résiste, Le Roi Lion), Fauve Hautot et les danseurs Christophe Licata et Katrina Patchet, ainsi que les révélations 2021 de The Voice Anik St-Pierre et Robin.