Cotentin. Des balades sous les étoiles au Planétarium Ludiver

Pour la première fois, le Planétarium Ludiver, situé à Tonneville dans la Hague, propose des "balades astro" les vendredis soir, à 22 heures, afin de découvrir, à l'aide d'un guide, les constellations à la nuit tombée. "La balade dure 4,5 kilomètres pendant laquelle on parle du système solaire et on fait une lecture du ciel pendant 2 heures", explique Johannie Lefrançois, médiatrice scientifique. L'occasion de mettre en application les connaissances acquises l'après-midi, lors d'une visite au Planétarium. "On pourra se diriger avec les étoiles et observer des constellations qu'on ne peut voir qu'en ce moment, comme le triangle d'été", poursuit-elle. La première veillée, organisée ce vendredi 9 juillet, affiche complet, mais il reste des places pour les suivantes.

La réservation est obligatoire, au 02 33 78 13 80.

De nombreux ateliers

D'autres animations ont lieu cet été, comme des ateliers de fabrication de fusées à eau, à réaliser en famille, sans oublier les traditionnelles séances de planétarium. L'établissement organise aussi deux soirées d'observation de la Lune les vendredi 16 et samedi 17 juillet dès 21 heures, sur les plages verte de Cherbourg et de Querqueville, avec le Groupe astronomique de Querqueville (GAQ) et l'association Terminus des Sciences.

La Station spatiale internationale (ISS) sera même visible à l'œil nu, vers 23 heures-23 h 30.