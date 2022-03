Normandie. Covid-19 : des opérations pour faciliter la vaccination tout l'été 

"Le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Alors qu'avec la souche d'origine, une personne pouvait en contaminer trois autres, le variant Delta touche, lui, six personnes", a alerté jeudi 8 juillet Thomas Deroche, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. En une semaine, le taux d'incidence a augmenté de 113 % dans le Calvados, 31 % en Seine-Maritime et 16 % dans l'Eure. Une situation liée à la population jeune plus importante dans ces départements. Pour pallier cette augmentation de la propagation du virus, l'ARS déploie de nouvelles opérations, notamment de sensibilisation à la vaccination auprès des jeunes, des plus de 75 ans et des soignants. "Le personnel de santé est méfiant face à ce vaccin développé très rapidement. Il faut que nous rassurions nos collègues", admet le docteur Xavier Humbert. En Normandie, 50,1 % des soignants sont vaccinés. L'objectif de l'ARS est que 80 % le soient d'ici la fin du mois d'août. "Il est également possible désormais de recevoir sa première injection dans un centre et la seconde dans un autre", précise Thomas Deroche.

Dès ce samedi 10 juillet, de nombreuses opérations "d'aller vers", notamment sur des sites touristiques sont organisées comme par exemple à Etretat en Seine Maritime ou à Giverny dans l'Eure. "Il faut agir maintenant, on sait qu'il y aura une quatrième vague si l'on ne fait rien", prévient le docteur Xavier Humbert.

#COVID19

Après des semaines de diminution, le TI repart à la hausse dans 3 des 5 départements normands.

✅Des opérations de vaccination et de dépistage partout en Normandie.

✅Pour une rentrée sereine, faisons-nous vacciner maintenant ! 💉

➡ https://t.co/tzli1nffYe pic.twitter.com/Np6K8E3gOp — ARS Normandie (@ars_normandie) July 6, 2021

Retrouvez toutes les opérations déployées et les centres de vaccination ouverts sur le site de l'ARS Normandie.

