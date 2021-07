Caen. Les Belles Rives Festival de retour cet été sur les bords de l'Orne

Le Festival des Rives de l'Orne est de retour pour une deuxième édition, après la première en 2019. L'édition de 2020 avait dû être reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire. Une bonne nouvelle donc pour tous les mélomanes caennais, d'autant que la programmation concoctée par les Rives de l'Orne et Premier Amour du vendredi 9 au dimanche 11 juillet va mettre en lumière des artistes très talentueux de la scène française. Au programme, des concerts de Julien Granel, qui a suivi Angèle sur l'ensemble de sa tournée, Annael, auteur-compositeur-interprète qui a notamment travaillé avec Gambi, la chanteuse et musicienne Joko, le duo électropop The YD, le duo féminin Ottis Cœur mais aussi un autre duo, un peu barré, Charlotte Fever.

Un des visuels des Belles Rives Festival. - Rives de l'orne

L'ensemble des concerts des Belles Rives Festival est gratuit.