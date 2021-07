Insolite. Le staff du Goéland réuni dans le clip "Tonton du Cotentin"

"Eh les gars, les fûts de bière ils sont trop lourds !", entend-on au début du clip Tonton du Cotentin, posté sur les réseaux sociaux mercredi 30 juin par le bar Le Goéland 1951, situé à Réville. On y voit les membres du staff rapper derrière le chef barman Florian Hazet, qui a réécrit toutes les paroles du titre Tonton du Bled, du groupe 113, sorti en 2000. "Chaque année, on fait des vidéos pour annoncer notre programmation, et ça nous permet aussi de nous retrouver et de resserrer les liens", explique Pierre Jean-Claude, le patron du Goéland. Dans le clip, Florian Hazet se désole des restrictions sanitaires. "Le message, c'est un bistrot au bout de la pointe, dans un petit village perdu, et auquel on met un peu des bâtons dans les roues à cause du Covid. C'est aussi un message de solidarité envers ceux qui ont été empêchés de travailler", poursuit Pierre Jean-Claude. Boucher, brasseur, ostréiculteur… Les fournisseurs du Goéland y font aussi leur apparition. "On est fiers de notre établissement, et si on peut apporter quelque chose de plus à la région, alors on va le faire", conclut-il.

Une prochaine vidéo devrait être dévoilée en août…

Voici le clip Tonton du Cotentin réalisé par le Caennais Jonathan Perrut :

Voici la chanson originale Tonton du bled de 113 :