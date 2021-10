Eure. Le "e-surf" a fait son arrivée à la base de loisirs de Léry-Poses

Paddle, canoë-kayak ou encore aqua jump, la base de loisirs de Léry-Poses fait le bonheur des amateurs d'activités nautiques et de plein air. Depuis le mois de juillet, il est possible aussi de s'essayer au surf électrique, un concept mis en avant par Bruno Racon, le co-gérant de la société Normand'e-surf : "C'est une activité très fun qui est peu connue. L'avantage du e-surf, c'est qu'il est praticable de tout temps, et plus accessible que le surf classique." Équipé d'un bracelet relié à la planche, le surfeur presse un bouton pour gérer sa vitesse, qui peut atteindre les 45 km/h : "Il ne faut pas avoir peur de s'élancer : la vitesse permet de rester statique. On a une vraie sensation de liberté, l'impression de glisser sur l'eau", raconte Bruno Racon.

À Léry-Poses, plusieurs activités hors de l'eau sont également proposées. Vous pourrez vous balader le long du lac à pied ou à vélo, ou affronter vos amis dans une partie de beach-volley ou de tennis.

Pratique. Session de e-surf de 30 min : 35 €. Horaires sur lery-poses.fr