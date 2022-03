Conseil départemental de la Manche. Les attributions des dix vice-présidents

Mardi 6 juillet, Jean Morin, nouveau président du Conseil départemental de la Manche, a dévoilé les attributions de chacun de ses dix vice-présidents.

Le premier d'entre eux, le bras droit du nouveau président, était déjà connu depuis la séance d'installation. Il s'agit de Jacky Bouvet. Comme lors du précédent mandat, Jacques Coquelin garde les finances. Le pôle social sera l'affaire de deux femmes, Nicole Godard, vice-présidente en charge de la cohésion sociale, et Sylvie Gaté, vice-présidente en charge de l'autonomie des personnes et de l'insertion. La commission d'appui aux territoires pourra compter sur Alain Navarret, en charge des territoires et des filières locales, et sur Adèle Hommet, qui hérite du dossier sensible des collèges mais aussi de la jeunesse et des sports. Valérie Nouvel sera vice-présidente en charge de la transition et de l'adaptation au changement climatique, une thématique dont elle avait déjà la charge lors du précédent mandat. Axel Fortin-Larivière se chargera des déplacements. Enfin, dernier pôle, celui de l'attractivité et du numérique. Il sera dirigé par Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente à l'attractivité et la valorisation du territoire. Damien Ferey, quant à lui, aura la charge de la transition numérique.