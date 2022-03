Agon-Coutainville. Fillette de 3 ans perdue : les parents ont été retrouvés

Mise à jour : peu avant 20 h, les parents de la fillette se sont présentés à la gendarmerie et ont pu la récupérer.

Mardi 6 juillet, la compagnie de gendarmerie de Coutances lance un appel à témoins. Depuis 16 heures, ils sont à la recherche des parents d'une fillette âgée d'environ trois ans.

La petite fille s'appellerait Servane

Ce sont des passants qui ont conduit l'enfant aux forces de l'ordre, inquiets de la voir seule à proximité de la plage et du restaurant Le Neptune, à Agon-Coutainville.

La petite fille s'appellerait Servane et ses parents Thibault et Marie. Elle aurait deux frères et la famille circulerait dans un véhicule de couleur blanche.

Toute personne disposant d'informations est invitée à composer le 17.