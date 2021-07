Bayeux. Le jardin botanique fermé à cause de la météo

On se croirait en mars au regard du temps qu'il fait et pourtant, on est bien le mardi 6 juillet. En raison de la météo et des fortes rafales de vent, la Ville de Bayeux a décidé de fermer le jardin botanique toute la matinée. "Un point sera fait en fin de matinée pour une possible réouverture cet après-midi", indique la commune.