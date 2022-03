France-Monde. Chypre, Canada : les incendies du réchauffement

La météo maussade de ce début d'été ne doit pas tromper : la tendance de fond de l'atmosphère terrestre et des océans reste un réchauffement global et anormal confirmé par les travaux des climatologues. Exemple des conséquences, l'absence de pluie à Chypre depuis des mois : d'où l'énormité atypique de l'incendie qui vient de détruire 55 km2 de massif forestier sur l'île méditerranéenne. Autre exemple, le “dôme de chaleur” installé sur le nord-ouest du Canada et qui a fait monter à 49,6 degrés le thermomètre de localités aux environs de Vancouver. Entraînant, là aussi, des incendies gigantesques qui ont entièrement détruit des agglomérations comme Lytton, bourgade de Colombie britannique fondée en 1858 pendant la ruée vers l'or.