Musique. La Zarra, la Canadienne qui veut conquérir la France 

C'est un savant mélange que La Zarra est parvenue à créer. Elle qui est une amoureuse du rap et des classiques de la chanson française n'a pas hésité par exemple à mélanger les textes de PNL et d'Edith Piaf le temps d'une chanson. Des influences qui l'ont accompagnée dans la préparation de son premier album, qui est d'ailleurs le coup de cœur des producteurs Banx & Ranx, qui produisent pour la première fois une artiste francophone, après avoir notamment collaboré avec The Weeknd ou Dua Lipa. Sa puissante voix et ses faux airs de diva ne peuvent évidemment pas laisser indifférent. Son premier single intitulé Tu t'en iras, est un hymne à ceux qui, comme elle, "ont été aveuglés par l'amour".