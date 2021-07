[Portrait] Calvados. L'infatigable Flavie Renouard, en course vers l'Europe

Samedi 26 juin 2021. Flavie Renouard négocie avec brio sa dernière rivière et franchit la ligne d'arrivée en solitaire. Ce jour-là, l'athlète de l'Entente athlétique Mondeville Hérouville (EAMH) est sacrée championne de France Elite du 3 000 m steeple. Flavie Renouard exulte. Les bras levés au ciel, elle comprend qu'elle a obtenu son ticket pour les championnats d'Europe espoirs d'athlétisme.

Les cross UNSS comme point de départ

"C'est comme un rêve qui se réalise, c'est énorme !", disait-elle, médaille au cou. Cette course réalisée en 9'46''81 paraissait presque logique tant la jeune femme enchaîne les performances de haut vol. Une semaine plus tôt, elle avait explosé son record personnel (9'45''06). Pourtant, les pointes, la jeune femme les a chaussées il y a seulement cinq ans. Avant, c'était plutôt le basket qui l'animait. "J'étais en section sportive toutes mes années collège. J'aimais bien l'esprit d'équipe." Une chose ne passait pas inaperçu. La meneuse adorait courir. Elle lâchait les chevaux sur les cross. "Je gagnais tous les cross UNSS face à des filles qui faisaient déjà de l'athlétisme. C'était pour moi une évidence de continuer." 1 500 m, 2 000 m steeple… la demi-fondeuse de 20 ans n'en avait pas assez. Elle s'est alors spécialisée dans le 3 000 m steeple il y a un an. Dans la foulée, elle est devenue vice-championne de France espoirs. Elle a littéralement attrapé le virus que lui a transmis son père. "Mon père ne voulait pas que je commence l'athlétisme trop jeune", rembobine-t-elle. C'était avant qu'Alain Renouard ne devienne son entraîneur. "On est très complices. C'est encore mieux de partager ce genre d'émotions avec son père, c'est encore plus fort. Il a toujours les bons mots pour rassurer." D'une énergie débordante, "toujours avec le sourire", Flavie Renouard n'a pas toujours conscience de la grandeur de ses exploits. "Ça s'est fait naturellement. J'adore tellement ce que je fais que les résultats payent. Je suis toujours heureuse d'aller m'entraîner : à la mer, à la forêt et la piste, même quand c'est dur."

Les JO 2024 dans le viseur

Flavie Renouard varie les plaisirs. Et ce toujours avec le sourire. Car elle a de l'énergie à revendre, que ce soit à l'extérieur ou sur la piste. Du 8 au 10 juillet, à Tallinn (Estonie), elle tentera de monter sur le toit de l'Europe avec, dans un coin de sa tête, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. "J'y pense de plus en plus. Ce rêve se transforme en objectif au vu des résultats." Madame, vous avez désormais toutes les cartes en main. Ou plutôt, sous la semelle.