[Photos] Seine-Maritime. Trois sites du centre de Rouen inaugurés après leur réaménagement 

Les trois dernières réalisations marquant la fin de la première phase de l'opération Cœur de Métropole, menée depuis 2016, ont été inaugurées par l'équipe municipale de Rouen, samedi 3 juillet : le nord de la place du Vieux-Marché, la place du Gaillardbois et la place de l'Aître Saint-Maclou affichent désormais un nouveau visage.

La végétalisation renforcée

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole, ces aménagements participent "à faire évoluer Rouen et son agglomération : plus attractive, plus végétale et toujours plus accueillante". Plus attractive, notamment grâce à l'élargissement des trottoirs de la place du Vieux-Marché, qui permet aux piétons de mieux circuler et aux terrasses de s'étendre.

Neuf arbres ont été plantés sur la place du Vieux-Marché et le pommier japonais de l'Aître Saint-Maclou a été conservé. Enfin, de grands transats en bois ont été posés sur la place du Gaillardbois, avant l'installation, en août, de jeux accessibles aux enfants handicapés.

De grands transats en bois, semblables à ceux déjà mis en place devant la cathédrale, ont été installés sur la place du Gaillardbois. - Guillaume Lemoine