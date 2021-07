Calvados. Une sensibilisation aux premiers secours pour les écoliers caennais

Dans la lignée de son extension des accès aux défibrillateurs, la mairie de Caen a décidé de lancer des formations aux gestes de premiers secours pour les CM1 et CM2, afin qu'ils soient capables d'utiliser ces outils. Cette année, l'école Bosnières a servi de test, avec des sessions de formation du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet. Aude-Sophie Houlette, la directrice de l'école, a organisé une semaine spécifique :"Le but était de trouver une progression autour des gestes de premiers secours, en englobant les risques domestiques, l'appel, l'alerte, les métiers de médecins et de pompiers." Cette action devrait être étendue en 2021-2022 aux écoles volontaires de la ville, avant, à long terme, de la généraliser à l'ensemble des écoles caennaises.