Colombelles. Le pont de Colombelles fermé pour maintenance annuelle

"Comme chaque année, les équipes du pôle maintenance vont procéder aux travaux d'entretien du pont de Colombelles, en attendant son remplacement début 2023 ", indique Ports de Normandie. Du 19 juillet à 9 heures au 30 juillet à 18 heures, la circulation routière et piétonne dans les deux sens est fermée en raison de travaux de soudure sur les caillebotis du tablier du point, contrôles périodiques d'éléments de structure et de manœuvre. "Une signalisation et un barriérage adéquats seront mis en place au fur et à mesure de la réalisation des travaux, conformément à la réglementation en vigueur", poursuit l'autorité portuaire. Pendant cette période, une déviation a été mise en place. Les usagers seront donc invités à emprunter le pont de Bénouville.