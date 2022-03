Insolite. Un casting en Normandie pour le prochain film de Jean-Paul Rouve

Jean-Paul Rouve sera en tournage en Normandie cet été. À Cherbourg (Manche) et Rouen (Seine-Maritime), la production de la comédie Les Cadors, avec l'ancien membre des Robins des Bois et Grégoire Ludig du Palmashow, recherche plusieurs candidats pour des rôles secondaires :

- Des hommes et femmes avec des "gueules" et beaucoup de personnalité ;

- Des hommes costauds avec un physique imposant ;

- Une jeune femme de 16 ans (en paraissant 14), à l'aise, indépendante et pouvant ressembler à Marie Gillain jeune

Des hommes et femmes de tous âges entre 16 et 90 ans sont également recherchés pour des rôles de figuration.

Pour intégrer le casting, vous devez impérativement être originaire de Normandie et disponible entre mi-juillet et fin août. Votre candidature avec photos en pieds et portrait est à envoyer sur le site castprod.com.