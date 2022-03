Coutances. Pour ses 40 ans, Jazz sous les pommiers  s'expose en grand format

De nombreuses festivités et animations sont proposées tout au long de cet été à Coutances, notamment la seconde édition de "Jardins en scène", 12 événements pour petits et grands, concerts, magie, théâtre, lecture de contes, tous les mercredis de l'été au Jardin des plantes, gratuitement et sans réservation.

À découvrir également tout l'été, une exposition rétrospective du festival Jazz sous les pommiers qui fête cette année ses 40 ans : 80 photos, dont 40 grands formats, sont exposées dans les rues de la ville, elles ont été sélectionnées parmi un fonds de plus de 20 000 photos !

L'affiche de Jazz sous les pommiers de 1987. - Jazz sous les pommiers

Pierre Henry Debray est en charge de l'événementiel à la mairie de Coutances.

Et cette année, la Ville de Coutances va également fêter de nouveau le 14 juillet.

Une grande journée d'animations avec concours de boules lyonnaises, pétanque, course cycliste avec 70 engagés et, en apothéose, un grand feu d'artifice tiré à partir de 22 heures.