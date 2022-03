Hockey sur glace. Matija Pintaric prolonge l'aventure sur les bords de Seine

Les supporters des Dragons de Rouen vont pouvoir pousser un gros ouf de soulagement. Alors que l'effectif du Rouen hockey élite 76 pour la saison prochaine est très long à se dessiner, le club a annoncé le lundi 5 juillet la prolongation de son gardien slovène, Matija Pintaric. Le dernier rempart compte parmi les meilleurs à son poste et, avec ses 93 % de tirs arrêtés la saison dernière, les Dragons lui doivent en partie leur titre de champion.

Un effectif à reconstruire

Sa fidélité pour une cinquième saison sur les bords de Seine sera un atout majeur pour des Rouennais qui voudront conserver leur titre national tout en réalisant un beau parcours en Champions hockey league. D'autant plus que les nombreux départs (Deschamps, Barker, Lagacé, Crinon, Lamarche) n'ont pas encore été compensés. Alors qu'aucune recrue n'a été annoncée par les équipes du président Thierry Chaix, le RHE ne peut compter pour le moment que sur les prolongations de Pintaric dans les buts, Flood et Chakiachvili en défense et Lampérier, Gueurif et Guttig pour les lignes offensives.