[Photos] Le Havre. Ils écrivent une chanson à l'école et enregistrent un CD

"C'est la touche finale de mon année de CM1, ça me touche beaucoup !" Avant de partir en grandes vacances, Héloïse et ses 130 camarades de l'école Frédéric-Bellanger du Havre ont interprété une chanson originale, dans la cour, vendredi 2 juillet. L'aboutissement d'un projet lancé en 2019 par Sophie Payen, institutrice, en collaboration avec Baptiste Job, parent d'élève et artiste, qui a composé la musique de ce morceau, Étrange école. "Avec ma classe, nous avons écrit une chanson. Chacun a inventé une phrase. Ça raconte l'histoire d'une école bizarre où l'on peut par exemple venir à skis en classe", détaille Esther, aujourd'hui en CM2.

Une chanson… et une choré, s'il vous plaît ! -

Des micros à l'école

L'étape suivante aurait dû être l'enregistrement de la chanson dans les studios Honolulu du Havre. "La Covid est passée par là en 2020. Alors on a eu l'idée, cette année, de faire venir le studio à l'école. On a pu montrer aux enfants ce qu'est un ingénieur du son, une table de mixage", raconte Baptiste Job. Les enfants ont été enregistrés classe par classe par Olivier Lecoeur et Quentin Buquet, puis le morceau a été mixé.

Les CM2 qui quittent l'école vont emporter un beau souvenir. -

Pour Sophie Payen, chef de chœur des petits, le projet "permet aux enfants de travailler en groupe, d'être à l'écoute des autres, de chanter pas seulement pour soi mais aussi pour les autres. On développe la concentration, le rythme, l'estime de soi". C'est aussi un beau souvenir pour les élèves, notamment ceux qui quittent la grande école pour le collège… Tous sont repartis avec leur CD personnalisé réalisé par le graphiste Pierre Lenoir Vaquero.

Recette pour écrire une chanson… -