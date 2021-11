La côte Sainte-Catherine équipée de tables d’orientation

On y voit plus clair. Samedi 17 mars, trois tables d’orientation ont été inaugurées sur le belvédère de la côte Saint-Catherine, à Rouen, un lieu offrant l’un des plus majestueux panoramas sur toute l’agglomération. Cette initiative est à mettre à l’actif des villes de Rouen, Bonsecours et des associations Panorama et Côte Sainte-Catherine. Sur les trois panneaux - sud, ouest et nord - en lave émaillée, les indications renvoient aux éléments du paysage relevant du patrimoine, de l’industrie et de l’urbanisme.