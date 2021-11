Claude Revert l’engagé perpétuel

Abandonné par ses parents, Claude Revert, Lyonnais d’origine, a été recueilli par une famille qui l’a sauvé d’une mort certaine. Il a connu une multitude d’interventions chirurgicales dues à une grave malformation congénitale du colon.

Il se bat aujourd’hui pour exister dans un monde qui ne donne pas facilement sa chance à celui du handicap. Il interpelle la population et les décideurs pour obtenir une meilleure prise en charge du handicap dans notre quotidien.

Auteur d’un Coup droit pour un Revert, il multiplie les défis et les actions pour témoigner de la possibilité d’une existence heureuse malgré un handicap lourd. “J’avais le choix de la refuser et de me laisser mourir. J’ai préféré passer les différents obstacles qui m’ont été imposés. Je me bats et je témoigne pour que l’on connaisse le calvaire du monde du handicap et qu’on ne dise plus : “je ne savais pas”.