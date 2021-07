Calvados. Ouistreham lance  la saison estivale avec concerts et spectacles !

Cette année, la ville de Ouistreham-Riva-Bella a décidé d'organiser des concerts et spectacles d'arts de rue et ce, tout au long du mois de juillet. Le samedi soir est dédié aux concerts, le mercredi aux spectacles. Mercredi 7 juillet, Monsieur Charly présente « Les péripéties du roi Balbec » sur le parking du Stade P. Kieffer, à 18 h 30. Entre la construction de son château, la création du baptême Normand et une révolution menée par le peuple, le roi Balbec n'en mène pas large. Samedi 10 juillet, place à la soirée DJ années 90' à maintenant, animée par DJ Phil. Rendez-vous Espl. Lofi Poste de secours n°1. Pour avoir plus d'informations concernant la programmation durant ce mois de juillet, rendez vous sur ouistreham-rivabella.fr.