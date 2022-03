Le Havre. Pharenheit met à l'honneur la danse contemporaine

La neuvième édition du festival Pharenheit a débuté mercredi 30 juin au Havre. Il se poursuit jusqu'au 17 juillet. Initié par le centre chorégraphique national du Havre, ce temps fort de la danse contemporaine en Normandie propose une immersion chorégraphique dans une dizaine de lieux avec 14 équipes et 22 représentations.

Spectacles

• Samedi 3 juillet à 18 heures, aux Jardins suspendus, Herman Diephuis, véritable portraitiste de la danse, décode dans sa pièce chorégraphique "Impressions, nouvel accrochage", le sens caché des images. Sur le plateau, deux interprètes questionnent la notion de la subjectivité du regard et la traduisent dans une performance où sous nos yeux s'opère une subtile métamorphose à vue.

• Samedi 3 juillet à 21 heures et dimanche 4 à 18 heures, au théâtre des Bains Douches, Margot Dorléans déploie en chair dans son solo "Incarnation" un imaginaire dynamique des liens au monde. Danseuse et chorégraphe, celle qui pratique aussi le yoga et shiatsu approche par ces diverses disciplines au plus près la matière corporelle.

• Lundi 5 juillet à 18 heures aux Jardins Suspendus, le House Dancer Cassiel Gaube présente "Farmer Train Swirl" une étude provenant tout droit des dance floors. Tendue d'électronique, sa chorégraphie brasse une diversité de sources allant du hip hop au jazz en passant par le funk. Issu de la prestigieuse école fondée par Anne Teresa de Keersmaeker, le danseur belge expérimente des hybridations chorégraphiques.

• Mardi 6 juillet à 19 heures, au Phare, présentation de la création "Into-the-wall" de Léonard Rainis et Katell Hartereau. En référence au célèbre album des Pink Floyd, les deux danseurs fouillent et soulèvent à travers la danse, les puissances insoupçonnées contenues dans les tensions contradictoires des corps.

• Mercredi 7 juillet, aux Jardins Suspendus, trois ateliers gratuits (Masterphares) seront proposés gratuitement (au choix à 11 heures, 14 heures et 16 heures) aux spectateurs souhaitant entrer dans la danse. Ils se dérouleront au grand air avec certains des chorégraphes invités lors cette estivale édition de Pharenheit.

Expositions

• Jusqu'au 17 juillet au Centre chorégraphique, exposition photographique "Mask" de Laure Delamotte-Legrand à découvrir avant ou à l'issue de chaque représentation au Phare. Pour la photographe et architecte de formation, le confinement donna lieu aussi à la fabrication de masques mais sous son œil et ses doigts, les masques anti-covid ont pris un tout autre sens, en lien avec l'univers de ses collaborations avec le monde de la danse. La plasticienne s'est ainsi amusé à décliner une série d'images de masques qu'ils soient théâtraux, cérémoniaux, magiques, mortuaires ou comportementaux.

• À l'ESADHaR, du mardi 6 au 17 juillet, projection de la vidéo "I want to see how you see" (je veux voir comment tu vois) de l'artiste suisse Pipilotti Rist où se mêlent et se superposent des images de gros plans anatomiques à des scènes du monde environnant. Inspiré de l'esthétique des vidéoclips et de la pop culture des années 90, l'univers coloré et musical de cette artiste s'exprime ici comme un poème en mouvement où chaque continent est symbolisé par une partie du corps