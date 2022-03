Loisirs. Le grand jeu En quête de Normandie est de retour cet été !

Durant l'été et une bonne partie de l'automne, les touristes et locaux sont invités à jouer avec la Normandie. 85 offices de tourisme répartis sur tout le territoire vous proposent un livret d'énigmes à résoudre dans les alentours, pour un total de 416 énigmes. En donnant les bonnes réponses, vous cumulez des points. Plus vous remplissez de livrets, plus vous cumulez de points. Les équipes qui en auront le plus grand nombre à la fin recevront des cadeaux: 15 000 € de lots sont mis en jeu!

Ecoutez Clémentine Lejuez, coordinatrice à l'office de tourisme et territoires de Normandie, nous présenter ce grand jeu:

Retrouvez les offices de tourisme participants et les modalités du jeu sur www.enquetedenormandie.fr.