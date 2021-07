Seine-Maritime. Doublement du congé paternité : la satisfaction d'un père de famille

À compter du jeudi 1er juillet, le congé paternité voit sa durée doubler. Il passe de 11 jours à 25 jours dont sept à prendre obligatoirement pour la naissance. Frédéric Faurillon travaille au CHU de Rouen et anime un compte Instagram sur la parentalité appelé Vieux machin bidule. Ce père de famille s'était mobilisé en juin 2020 avec d'autres papas pour demander au gouvernement l'allongement du congé paternité.

Aider la construction familiale

Pour lui, il est capital que le nouveau-né voit ses deux parents à côté de lui durant le premier mois. "D'un point de vue construction familiale, on commence déjà dès le départ à apporter à l'enfant une construction psychique, psychologique, de présence de parents. C'est très très important pour l'enfant", explique Frédéric Faurillon.

"Il ne faut pas oublier que la conjointe, jusqu'à présent, se retrouve au bout de 11 jours seule à la maison, même si elle peut être accompagnée par la famille", poursuit-il en demandant aussi aux entreprises de voir le bénéfice que permet l'allongement de ce congé paternité, même si le salarié est absent plus longtemps.

"C'est une chance que de pouvoir prendre ce temps pour créer du lien. L'enfant en a besoin et les parents aussi, ajoute Frédéric Faurillon. Un employé qui est heureux chez lui sera aussi mieux à son travail et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de papas qui étaient contents de retourner travailler au bout de 11 jours sans profiter plus longtemps de leur enfant."