Economie. Deux entreprises calvadosiennes exposées tout le week-end à l'Elysée 

"Nous avons été invités par le Président de la République pour l'inauguration de la deuxième édition de l'exposition Fabriqué en France. C'est une belle reconnaissance pour notre entreprise", annonce fièrement Guillaume Deguerry, directeur international et marketing de Métaluplast. Installée à Soliers depuis 1980, l'entreprise, premier fabricant français d'équipement sportifs, a été sélectionnée près de 2 500 établissements en France. "100 entreprises ont été retenues. Nous allons présenter notre abri de touche VIP utilisé pour le championnat du monde en Russie et qui servira aussi pour la coupe d'Afrique des nations football au Cameroun en 2022", poursuit le responsable. Cet équipement sportif unique a équipé de nombreux stades reconnus à travers le monde. Il sera exposé du 3 au 4 juillet dans le jardin de l'Elysée. "Tous nos produits sont fabriqués en France et nous possédons le label origine France garantie", détaille Guillaume Deguerry. D'autres entreprises originaires de la Manche, de Seine-Maritime et de l'Orne présenteront également leur savoir-faire lors de cet événement.

Une autre entreprise calvadosienne aura la chance de présenter sa dernière création à l'Elysée. Socotex, Abritez vous chez nous, un établissement implanté à Honfleur exposera sa Pergola Abrivoile.