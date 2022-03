[Photos] Saint-Lô. Nikos Aliagas inaugure son exposition de photos au pied des remparts

"La photo, c'est une possibilité de voyage, j'ai voulu raconter des histoires avec ces clichés." Aux pieds des remparts de Saint-Lô, Nikos Aliagas raconte son exposition Thalassa, Peuples de la Mer.

Nikos Aliagas devant le premier cliché de l'expo : son île grecque. - Alice Bouton

Présent mardi 29 juin à Saint-Lô pour ce vernissage, l'animateur et photographe a pris le temps de décrire de manière détaillée chacune de ses photos lors d'une déambulation. L'artiste est le premier d'une série de photographes connus et reconnus à exposer dans les rues de la ville à l'initiative de la municipalité et de l'adjoint à la culture, Mathieu Johann Lepresle, que Nikos avait rencontré à la Star Academy.

Mathieu Johann a remercié Nikos Aliagas pour sa venue. À sa gauche, Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô. - Alice Bouton

L'exposition est à découvrir librement dans les rues de Saint-Lô jusqu'au 13 septembre.