Covid-19. Le variant Delta gagne du terrain

Lundi 28 juin, 22 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au Royaume-Uni, soit une hausse de 70 % en une semaine. Malgré cette flambée, le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, se veut optimiste et maintient la date de levée définitive des restrictions sanitaires au 19 juillet.

Dans le cadre des voyages à l'étranger, le pays figure aujourd'hui sur la liste des pays "orange" du gouvernement français : les pays classés "orange" sont ceux dans lesquels la circulation du virus reste active mais sans diffusion de variants préoccupants.

Le gouvernement français a établit une classification des pays en fonction de la circulation du virus. Le Royaume-Uni figure parmi les pays "orange". - gouvernement.fr

En fonction de l'évolution de la propagation du variant Delta, il ne serait donc pas impossible que le Royaume-Uni soit prochainement classé comme une destination "rouge" si la tendance à la hausse du nombre de cas de Covid-19 perdure.

Plus contagieux et désormais dominant au Royaume-Uni, le variant Delta serait responsable de cette importante hausse du nombre de cas dans le pays.

En Russie, en France - notamment dans les Landes - et au Portugal, le variant Delta gagne aussi du terrain. D'ici le 19 juillet, le gouvernement britannique s'est fixé pour objectif d'avoir vacciné les deux tiers des adultes. À ce stade, 62 % d'entre eux ont reçu les deux doses.

Des mesures préventives déjà en vigueur

Pour les personnes en provenance du Royaume-Uni, la France a décidé de mettre en place un isolement obligatoire, depuis fin mai. Cette quarantaine obligatoire dure sept jours et un motif impérieux reste exigé pour les ressortissants étrangers non-résidents rejoignant la France depuis le Royaume-Uni. De plus, un test PCR ou antigénique de 48 h doit être présenté pour celles et ceux qui rejoignent la France depuis le Royaume-Uni.