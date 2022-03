France-Monde. Pas de relance d'Eurostar dès cet été, mais la SNCF voit grand

Un espoir déçu pour la branche Voyages SNCF qui patronne les lignes TGV et InterCités : le report du déconfinement au Royaume-Uni empêche la reprise dès cet été du trafic Eurostar. Seul Thalys a retrouvé la moitié de son trafic d'avant Covid, et espère l'équilibre financier en 2022. A partir de cette étape, la SNCF compte pouvoir réaliser une fusion Thalys-Eurostar, qui, sous le nom de Green Speed, créerait un vaste circuit unifié capable de transporter à grande vitesse 30 millions de passagers entre Londres, Paris via Calais, Bruxelles et les villes néerlandaises et allemandes autour d'Amsterdam et de Cologne. Objectif : concurrencer l'avion en polluant moins… Mais aucun calendrier ne pourra être fixé avant la sortie de crise.