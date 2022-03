Manche. La restauration du bocage contre les ruissellements érosifs

Limiter l'érosion des terres agricoles et les transferts de polluants et sédiments dans les cours d'eau lors des fortes pluies, tel est l'objectif de la communauté de communes de Coutances, qui lance un programme de restauration du bocage, et notamment des haies, afin de favoriser l'infiltration des eaux et limite les phénomènes de ruissellements.

D'autres aménagements peuvent aussi y contribuer, comme des bassins tampons ou encore l'aménagement d'entrée de champ.

Tout est fait pour une amélioration de la qualité des eaux, selon Hervé Guille, vice-président de Coutances Mer et Bocage en charge de l'eau et de l'assainissement.

Hervé Guille Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, deux chantiers sont en cours de réalisation sur deux exploitations agricoles, à Saint-Michel-de-la-Pierre et à Camprond, afin de réduire ces phénomènes de ruissellements érosifs.

Vincent Montagne est technicien bocage à Coutances Mer et Bocage.

Vincent Montagne Impossible de lire le son.

Ces chantiers en cours sont des vitrines pour convaincre les exploitants agricoles qui n'ont pas à débourser un centime. L'opération est financée à 100 %, dont 80 % par l'Agence de l'Eau Seine Normandie. Le reste est à la charge de la communauté de communes. Seul engagement pour l'agriculteur, l'entretien des haies.

L'agglomération espère la création de cinq kilomètres de haies d'ici la fin de l'année 2021.