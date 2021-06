Rouen. La Friche Lucien à l'heure d'été!

En l'espace de quelques années, la Friche Lucien est devenue le lieu de rendez-vous des Rouennais grâce à son offre culturelle très diversifiée, ses engagements pour la défense des causes nobles, sa proximité du centre-ville et son ambiance conviviale.

Comme à la maison !

La Friche Lucien s'étend désormais sur 4 000 m2 sur les friches industrielles SNCF de la rive gauche. Pour favoriser les rencontres, la convivialité et l'échange, la Friche inaugure cette année un nouveau format, où la nature trouve sa place. "C'est par un grand chapiteau aménagé avec des canapés de récupération que les visiteurs entrent dans la Friche", explique Simon Ugolin, directeur artistique du festival. Ils découvriront des expositions et des ateliers créatifs dans la Maison Lucien et des lieux de vie comme Le troquet, le plus grand bar de la Friche, et La popote, un restaurant labellisé écotable. "Nous voulons qu'ils se sentent à la Friche comme chez eux." Et pour cela, dans le village créatif, une quarantaine de conteneurs ont été installés, chacun dans un esprit bien distinct. On y trouve une antenne de la Ressourcerie de Darnétal, un tatoueur, un barbier, ou encore un salon de massage zen.

La ville bat son plein !

C'est dans l'agora que sont proposés régulièrement les Parenthèses, au cours desquelles se produisent des collectifs de musique électro : "Dès le début, nous avions une forte identité électro que nous avons sauvegardée, mais nous avons aussi choisi d'enrichir cette offre musicale avec de la pop, du rock, du rap ou encore du R'n'B", explique Simon Ugolin. Sur la grande scène, des figures montantes de la scène française animeront cet été des Live comme Jade le 9 juillet, Aurore de St Baudel le 23 juillet ou H.I.T l'agité le 6 août prochain. "Ces concerts sont des rendez-vous importants pour les Rouennais. Nous défendons des artistes émergents et une programmation 100 % française. Et, en première partie, nous aimons convier des valeurs montantes de la scène locale."

Un esprit d'ouverture

Et, parce que la fête est un art pas aussi futile qu'on pourrait l'imaginer, Simon Ugolin souligne les engagements de ce lieu culturel alternatif. "Pour cette nouvelle saison, chaque mois, nous défendons une cause différente : la cause animale, la solidarité et l'écologie." Pour cela, La Friche organise des débats, des rencontres, des expositions afin de sensibiliser à ces sujets de société, d'éveiller les consciences et d'ouvrir le dialogue. La Friche prévoit d'ailleurs d'accueillir le mois prochain la fondatrice de L214, association de défense des animaux. "Dans cette optique d'ouverture, nous mettons aussi un point d'honneur à rendre ces événements accessibles au plus grand nombre. Si une majorité des rendez-vous sont gratuits, les tarifs des concerts et des ateliers restent très accessibles."

Pratique. Ouvert tous les jours. La Friche Lucien, Place Carnot à Rouen. Entrée de la Friche gratuite. lafrichelucien.org