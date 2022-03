[Portrait] Euro 2021. Denis Morcel, le cœur tricolore de toute évidence

Dans l'ombre de l'équipe de France, se trouve un certain Denis Morcel. Ancien footballeur dans la région caennaise - sa carrière stoppée en raison d'une grave blessure au tibia - le technicien de 61 ans a rejoint le monde professionnel en qualité de kinésithérapeute. Il était par ailleurs le kiné référent dans son club de cœur, au Stade Malherbe Caen, là où sont passés les certains N'Golo Kanté et Thomas Lemar.

"Je suis mécano de Formule 1 !"

L'équipe de France, il la rejoint en 2014, après avoir tapé dans l'œil du médecin des Bleus, Franck Le Gall. Ses expériences au Sénégal, au Maroc et au Japon y ont forcément contribué sur le plan professionnel. Dans le staff que compose "DD", l'humain semble jouer un rôle prépondérant. "Il faut qu'il y ait une solidarité et une unité au-delà des performances de chacun. Vous pouvez être le meilleur technicien médical, si derrière il y a un homme qui n'est pas fin, il ne sera pas pris", rappelle-t-il. "Dans l'équipe de France, il y a trois équipes : l'équipe des footballeurs, l'équipe du staff et l'équipe du staff et des joueurs." La mayonnaise a pris. Si bien que Denis Morcel a vécu l'Euro 2016 et cette finale perdue face au Portugal, mais aussi le sacre de la seconde étoile en Russie en 2018. Ce jour-là, un fameux 15 juillet 2018, "Den's" s'en souviendra toute sa vie. "C'est toujours une grande émotion." Dans la plus grande modestie, Denis Morcel fait partie de ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que les Bleus performent. Et ce, dès 9 h 30 du matin, tous les jours.

Denis Morcel aux côtés de Benjamin Pavard, à l'Euro de foot. - Simon Morcel/FFF

Ses missions : "Préparer, mettre en route, étirer, échauffer, masser. Après l'entraînement, c'est le moment de la récupération avec le froid et la compression, mais aussi toute la bobologie", raconte celui qui a bichonné les quadriceps de Kylian Mbappé, Paul Pogba ou Antoine Griezmann au quotidien pendant l'Euro. "Je suis mécano de Formule 1 !" Les jours de match, le tempo était différent pour lui et les trois autres kinés de la famille tricolore. "On participe au réveil musculaire, on met en place le vestiaire, on prépare l'hydratation", mission évidemment primordiale avec cette chaleur qui jette un froid pendant cet Euro. Vous l'aurez compris, rien n'est laissé au hasard.

Denis Morcel rêve aussi d'aller au bout de l'Euro

"On accompagne des compétiteurs et eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. ", dit celui qui, comme les autres Bleus, rêvait d'être sur le toit de l'Europe cet été. Mais lundi 28 juin, le sort en a voulu autrement. La bande de Paul Pogba et Adrien Rabiot a été éliminée par la Suisse en huitièmes de finale, au terme d'un match monumental perdu aux tirs au but. Cette fois, oui, l'équipe de France, championne du monde en titre, a terriblement raté le coche.