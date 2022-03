Calvados. Le nouveau Conseil départemental se dessine

Les électeurs du Calvados ont voté, du moins le petit tiers qui s'est déplacé aux urnes, lors de ces élections départementales des 20 et 27 juin. Le président sortant, Jean-Léonce Dupont, et son binôme Mélanie Lepoultier sont réélus haut la main sur le canton de Bayeux, avec près de 70 % des suffrages. D'ailleurs, la majorité départementale se conforte dans ce second tour, avec une vingtaine de cantons remportée par le centre et la droite. La gauche remporte quant à elle cinq cantons, parmi lesquels celui d'Hérouville-Saint-Clair, qui passe du centre à la gauche. Le binôme Elise Casetto-Gadrat/Steve Lechangeur remporte ce second tour avec 50,92 % des voix face au duo Erwann Bernet/Gwladys Huard en tête lors du premier tour. À l'inverse, le canton de Troarn passe de la gauche au centre. Le binôme Angélique Lemière/Ludovic Robert l'emporte à 53,63 % face à Stéphane Amilcar et Julie Lecoq pourtant arrivés, là aussi, en tête au premier tour. Aucun siège du Conseil départemental ne revient au Rassemblement national.