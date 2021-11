Deux taggeurs arrêtés à Rouen

Les deux hommes, âgés de 23 et 28 ans, ont été arrêtés dans les locaux de l'ancienne école normale d'institutrice de Rouen, rue de Lille, mercredi 27 mars, vers 21h. C'est le gardien de veille qui a alerté la police, suite aux aboiements de son chien. Une porte était ouverte.

Sur place, la police a rapidement retrouvé et interpellé les deux hommes. Dans leur sac à dos, un pied de biche, un coupe-boulons et des bombes de peinture ont été retrouvés. Ils ont reconnu avoir voulu tagger ce lieu inoccupé, racheté par la Matmut au Conseil général en 2010. La mutuelle souhaite y construire prochainement un centre de congrès de plus de 1000 places.