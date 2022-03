Calvados. Les vans aménagés ont la cote !

"J'ai envie de partager ce sentiment de liberté", sourit Valentin Vincent, fondateur des Vandrouilleurs, une entreprise caennaise de location et aménagement de vans créée en février dernier. C'est à la suite d'un voyage en Australie qu'il décide de se lancer et de proposer différents services autour de ces petites maisons sur roues. "La vanlife est très présente en France. Le confinement a renforcé cette envie de liberté. C'est une bonne alternative aux camping-cars qui sont trop encombrants sur les routes", poursuit-il.

Un avis partagé par Maxime Bertin, co-fondateur de l'entreprise Vanille Expérience installée à Caen et créée en 2019 après un tour du monde en famille. "On n'est pas encore complets, mais les longs séjours ne sont plus possibles cet été", explique-t-il. Chaque van est personnalisé selon les souvenirs de voyage du couple. "Le van permet d'être un peu seul au monde et moins au contact des autres en cette période de crise sanitaire", ajoute Maxime Bertin.

Une nouvelle clientèle

De son côté, Boris Chaume et son épouse, responsables de WeVan, implantés depuis quatre ans dans le secteur, observent une progression constante de l'engouement pour ce mode de voyage. "La crise sanitaire n'a pas plus renforcé l'attrait des clients pour les vans. C'est en évolution constante depuis cinq ou six ans. En revanche, la clientèle a évolué", détaille le responsable. Ses réservations pour cet été ne sont pas encore complètes. "Je suis à 66 % du taux d'occupation en juillet, alors que l'an dernier j'étais à 83 %", détaille-t-il.

"On a remarqué un réel attrait

pour les vans"

À Grenthenville, la société Voitures Pavard propose habituellement un service de location de voitures pour se rendre à l'aéroport. La crise sanitaire les a forcés à se diversifier. "Nous n'avions plus d'activité et besoin de nous renouveler. On a remarqué un engouement pour ce nouveau mode de voyage et nous avons ajouté cette activité", raconte Christelle Pitel, responsable de Moove Camp, nouveau service de location de vans aménagés proposés par l'entreprise.

Moana Provost, fondatrice de l'agence Van Away Caen Normandie, établie à Ranville, a décidé de se lancer, elle aussi pendant la crise sanitaire. "J'avais cette idée en tête depuis longtemps et ai profité d'être au chômage partiel pour ouvrir mon entreprise", confie-t-elle. Un début prometteur, puisque dès le lancement, les mois de mai et juin ont été pris d'assaut. "J'ai très rapidement reçu des appels. Il me reste un peu de disponibilités en juillet et août, mais j'ai déjà eu de nombreuses demandes", se réjouit-elle. Tous s'accordent pour faire partager leur passion de la vanlife : un voyage qui allie liberté, itinérance et découvertes insolites !