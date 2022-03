QRM. Privé de Diochon, QRM est fixé sur son début de saison

C'est un souci dont il se serait bien passé. En fin de saison dernière, à l'heure d'évoquer les infrastructures de Quevilly Rouen Métropole en cas de montée, Michel Mallet assurait que le club avait appris de son premier passage en Ligue 2. Plus précisément, le président du club estime être redescendu "à cause des points perdus lors des premiers matchs délocalisés" en début de saison. Pourtant, pour son retour au deuxième échelon national, QRM devra encore débuter loin de ses bases.

Un déplacement pour débuter la saison

Cette fois, c'est la pelouse qui est en cause. Prévu de longue date par la Métropole Rouen Normandie, le remplacement de l'herbe naturelle de Diochon par une surface hybride permettant d'accueillir QRM, le FC Rouen et le Rouen Normandie Rugby ne sera pas terminé à temps pour la saison de Ligue 2, qui doit débuter le samedi 24 juillet. Après la révélation du calendrier du championnat, le vendredi 25 juin, QRM sait qu'il débutera la saison par un déplacement à Dunkerque. Un rythme qui pourrait lui permettre de ne jouer que deux matchs à domicile loin de Diochon, contre trois, si le calendrier avait voulu qu'il débute à la maison.

Dans ce contexte, QRM est bien obligé de trouver une solution de repli. En début de semaine, un membre de la direction précisait que cinq villes avaient déjà donné leur accord, comme Caen ou Tours, pour accueillir les Rouge et Jaune. Maintenant que les calendriers des uns et des autres sont connus, les dernières tractations et l'officialisation du stade temporaire de la troupe de Bruno Irles ne devrait plus tarder. En espérant qu'elle parvienne à faire mieux que le QRM version 2018-2019, qui n'avait pris que quatre points en six matchs joués au Mans.